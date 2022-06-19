Тяжело покалечивший знакомого мужчина получил условный срок

Суд в Кеми вынес обвинительный приговор 49-летнему жителю Рабочеостровска. Он причинил здоровью знакомого тяжкий вред, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчина в состоянии опьянения набросился на оппонента в квартире в Рабочеостровске. Он бил 46-летнего знакомого руками, деревянной палкой, в том числе и по голове.

Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами. Вред его здоровью потом квалифицировали как тяжкий.

Кемский городской суд назначил агрессору наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, но условно с испытательным сроком четыре года. // Фото: СУ СКР по региону