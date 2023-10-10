Очередное штормовое предупреждение объявили в Карелии

Днем в среду, 11 октября, в Карелии ожидается неблагоприятное погодное явление. Об этом предупредила ЕДДС Петрозаводска, ссылаясь на прогноз Карельского ЦГМС.

- Местами, преимущественно по центральным и южным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра южного, юго-западного направления порывами до 15-18 м/с,

- сказано в сообщении.

Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть Петрозаводск. // фото: makunin/ pixabay.com