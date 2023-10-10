Сильные осадки ожидаются в среду в Карелии

Завтра, 11 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем дождь. Ветер южный, юго-восточный, днем с переходом к юго-западному умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, на юге с дождем, днем осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге с переходом к юго-западному умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,-4°С, днем +1,+6°С, на юге до +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, пасмурно, дождь со снегом.

В Сегеже до +4, пасмурно, дождь со снегом.

В Сортавале до +10, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»