10 июня 2021, 14:17
Россия

Объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020

Три футболиста покинут состав национальной команды перед стартом континентального первенства

Накануне старта чемпионата Европы по футболу сборная России объявила свой окончательный состав. Сегодня расположение команды покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Окончательная заявка на Евро-2020 выглядит следующим образом: вратари - Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»); защитники - Кудряшов («Антальяспор»), Семенов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба - ЦСКА), Караваев, Жирков (оба - «Зенит»); полузащитники - Жемалетдинов, Баринов (оба - «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все - «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»); нападающие - Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).

Свой первый матч на Евро-2020 сборная России проведет 12 июня. В Санкт-Петербурге наша команда сыграет с Бельгией. Фото yandex.net

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Санкт-Петербург