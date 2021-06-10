Объявлен итоговый состав сборной России на Евро-2020

Накануне старта чемпионата Европы по футболу сборная России объявила свой окончательный состав. Сегодня расположение команды покинут Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Окончательная заявка на Евро-2020 выглядит следующим образом: вратари - Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»); защитники - Кудряшов («Антальяспор»), Семенов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба - ЦСКА), Караваев, Жирков (оба - «Зенит»); полузащитники - Жемалетдинов, Баринов (оба - «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все - «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»); нападающие - Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).

Свой первый матч на Евро-2020 сборная России проведет 12 июня. В Санкт-Петербурге наша команда сыграет с Бельгией. Фото yandex.net