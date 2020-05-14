Объяснено появление странной надписи в небе над Новосибирском

Удивительное явление зафиксировал авиационный портал Flightradar в небе над Новосибирской областью. Flightradar – это сервис, отслеживающий траектории движения всех воздушных судов в реальном времени. И вот на экране в районе Новосибирска пользователи увидели надпись: «А где все?»

Строилось много догадок, каким образом могла появиться эта надпись – вплоть до «руки инопланетян». Однако реальность оказалась прозаичнее. Оказалось, что надпись в небе оставил пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации «Клуб Авиа-54» Олег Кобзев. На ее создание у него ушло около часа.

Как рассказал Кобзев агентству ТАСС, идею фразы ему предложил знакомый, и связана она была именно с режимом самоизоляции.

Пилот также рассказал, что вместе с единомышленниками они уже работают над другими акциями. Новые надписи и рисунки также будут посвящены режиму самоизоляции.