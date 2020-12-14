Обсудить застройку берега Онежского озера пришли около 300 человек

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 декабря в петрозаводской администрации состоялись публичные слушания по внесению изменений в действующий Генплан Петрозаводска. Речь шла о трех земельных участках общей площадью около 30 гектаров, расположенных на территории бывшего домостроительного комбината (ДСК). О том, что представляет собой эта территория, мы недавно рассказывали нашим читателям.

В настоящий момент участки, о которых пошла речь на общественных слушаниях, относятся к рекреационной зоне прибрежных территорий, то есть здесь можно строить спортивные сооружения и организовывать места для массового отдыха людей. Строительная компания «Баренц групп», которая выкупила у ДСК землю, разработала проект строительства на этой территории современного жилого комплекса.

Но для того чтобы начать строительство, необходимо лишить земельные участки статуса рекреационной зоны, переведя их в зону многоэтажной жилой застройки. Сделать это без внесения изменений в Генплан Петрозаводска невозможно.

Действующий генплан

Петрозаводчанам было предложено обсудить, согласны ли они неясное, но рекреационное будущее поменять на многоэтажное настоящее, которое готова материализовать компания «Баренц групп».

Изменения в генплан

Публичные слушания были намечены на 15 часов. Уже на подступах к мэрии, возле которой толпились горожане, стало понятно, что мероприятие грозит надолго затянуться. Часть публики пришли явно по чьей-то просьбе.

- Я своих привел, ты можешь выйти?

– говорил кому-то по телефону мужчина, оглядывая группу жизнерадостных женщин, образовавших кружок и что-то весело обсуждающих.

Согласно противоэпидемиологическим правилам, одномоментно в большом зале петрозаводской администрации может находится 50 человек. Официально зарегистрировалось 288 человек. Граждан разделили на несколько групп.

Первых пятьдесят счастливчиков разместили в большом зале. Вторая «партия» ждала своей очереди в соседнем просторном помещении, часть граждан грелась в вестибюле, остальные мужественно мерзли на улице. Пока первая группа обсуждала изменения в генплан, во второй группе одна из женщин даже успела выспаться.

К 16 часам народ на улице стал заметно волноваться, пытаясь прорваться в тепло. Было понятно, что до финала дойдут не все. Когда двери администрации приоткрылись, замерзшие горожане ринулись внутрь здания, позабыв обо всех мерах предосторожности.

Застройка земельных участков в районе улицы Заводская стала частью международного проекта освоения промышленных прибрежных территорий Петрозаводска «Город у воды», который был разработан семь лет назад. Главная идея заключается в том, чтобы убрать с берега Онежского озера промышленные зоны, создав комфортную среду для жизни и отдыха людей.

Дмитрий Ивасько, представивший проект застройки бывшей территории домостроительного комбината, утверждает, что помимо жилых домов, здесь должны появиться школа, два детских сада, парк площадью 1,5 гектара, причал для лодок и катеров.

- Дома комплекса будут выполнены в форме каскада, и большинство квартир будут иметь вид на озеро,

- объяснил Ивасько.

По его словам, благоустроенная набережной с сохранением полосы пляжа составит 300 метров.

- Ширина линии набережной 20-40 метров от уреза воды. Территория набережной будет включать в себя прогулочный променад, велодорожки, места для занятия спортом, арт-объекты, предприятия сферы услуг,

- сказал Ивасько.

По его словам, дома планируется построить от 5 до 16 этажей. Всего на территории жилого комплекса предполагается возвести 21 многоэтажный жилой дом. К микрорайону будет подведен природный газ. Въезд на территорию комплекса хотят сделать в районе улицы Заводская, а для Соломенского шоссе будет проложена дорога-дублер с организацией двух остановок для общественного транспорта.

На картинках будущий жилой комплекс выглядит очень симпатично. Действительно, состояние, в котором сейчас находится бывшая заводская территория, можно смело назвать ужасающим. На публичных слушаниях лично я не услышала серьезных аргументов против реализации данного проекта. Не случайно подавляющее большинство граждан поддержало проект. За его реализацию высказалось 180 человек, против только 25.

Тем не менее, лично у меня есть даже не возражения, а скорее опасения. Во-первых, где гарантия, что те красивые картинки, которые сегодня были продемонстрированы участникам слушаний, воплотятся в жизнь? Нет, я не сомневаюсь, что будут построены многоэтажные жилые дома с видом на озеро. Меня беспокоит все остальное. Достаточно вспомнить, как компания «Баренц групп» возвела ЖК «Иволга» на пустыре в микрорайоне Древлянка, где должен был возникнуть спортивный комплекс. В общем, основания для беспокойства расположены на бульваре Интернационалистов - наглядные и убедительные.

А, во-вторых, пугает то, с какой легкостью теперь в Петрозаводске вносят изменения в генплан города. Ведь если можно путем публичных слушаний любой участок, выделенный под рекреацию, превратить в зону жилой застройки, не меняя генплана в целом, то у нас в перспективе вместо зеленых зон могут появиться сплошные каменные джунгли. Раньше этому препятствовала длительная и сложная процедура изменения всего генплана. А теперь, получается, этого можно легко избежать.

Бывшая территория комбината

Заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов объяснил, что администрация разбиралась с этим вопросом и получила разъяснения, как он выразился, «профильных министерств и ведомств».

- Действующие нормы законодательства у нас не содержат запрета на установление функциональных зон в отношении только одного или нескольких земельных участков, - сказал Перов.

По его словам, подобная практика применяется и в других городах, где генпланы меняются только в какой-то небольшой части.