Обсудить застройку берега Онежского озера пришли около 300 человек
Текст и фото: Антонина Кябелева
14 декабря в петрозаводской администрации состоялись публичные слушания по внесению изменений в действующий Генплан Петрозаводска. Речь шла о трех земельных участках общей площадью около 30 гектаров, расположенных на территории бывшего домостроительного комбината (ДСК). О том, что представляет собой эта территория, мы недавно рассказывали нашим читателям.
В настоящий момент участки, о которых пошла речь на общественных слушаниях, относятся к рекреационной зоне прибрежных территорий, то есть здесь можно строить спортивные сооружения и организовывать места для массового отдыха людей. Строительная компания «Баренц групп», которая выкупила у ДСК землю, разработала проект строительства на этой территории современного жилого комплекса.
Но для того чтобы начать строительство, необходимо лишить земельные участки статуса рекреационной зоны, переведя их в зону многоэтажной жилой застройки. Сделать это без внесения изменений в Генплан Петрозаводска невозможно.
Петрозаводчанам было предложено обсудить, согласны ли они неясное, но рекреационное будущее поменять на многоэтажное настоящее, которое готова материализовать компания «Баренц групп».
Публичные слушания были намечены на 15 часов. Уже на подступах к мэрии, возле которой толпились горожане, стало понятно, что мероприятие грозит надолго затянуться. Часть публики пришли явно по чьей-то просьбе.
- Я своих привел, ты можешь выйти?
– говорил кому-то по телефону мужчина, оглядывая группу жизнерадостных женщин, образовавших кружок и что-то весело обсуждающих.
Согласно противоэпидемиологическим правилам, одномоментно в большом зале петрозаводской администрации может находится 50 человек. Официально зарегистрировалось 288 человек. Граждан разделили на несколько групп.
Первых пятьдесят счастливчиков разместили в большом зале. Вторая «партия» ждала своей очереди в соседнем просторном помещении, часть граждан грелась в вестибюле, остальные мужественно мерзли на улице. Пока первая группа обсуждала изменения в генплан, во второй группе одна из женщин даже успела выспаться.
К 16 часам народ на улице стал заметно волноваться, пытаясь прорваться в тепло. Было понятно, что до финала дойдут не все. Когда двери администрации приоткрылись, замерзшие горожане ринулись внутрь здания, позабыв обо всех мерах предосторожности.
Застройка земельных участков в районе улицы Заводская стала частью международного проекта освоения промышленных прибрежных территорий Петрозаводска «Город у воды», который был разработан семь лет назад. Главная идея заключается в том, чтобы убрать с берега Онежского озера промышленные зоны, создав комфортную среду для жизни и отдыха людей.
Дмитрий Ивасько, представивший проект застройки бывшей территории домостроительного комбината, утверждает, что помимо жилых домов, здесь должны появиться школа, два детских сада, парк площадью 1,5 гектара, причал для лодок и катеров.
- Дома комплекса будут выполнены в форме каскада, и большинство квартир будут иметь вид на озеро,
- объяснил Ивасько.
По его словам, благоустроенная набережной с сохранением полосы пляжа составит 300 метров.
- Ширина линии набережной 20-40 метров от уреза воды. Территория набережной будет включать в себя прогулочный променад, велодорожки, места для занятия спортом, арт-объекты, предприятия сферы услуг,
- сказал Ивасько.
По его словам, дома планируется построить от 5 до 16 этажей. Всего на территории жилого комплекса предполагается возвести 21 многоэтажный жилой дом. К микрорайону будет подведен природный газ. Въезд на территорию комплекса хотят сделать в районе улицы Заводская, а для Соломенского шоссе будет проложена дорога-дублер с организацией двух остановок для общественного транспорта.
На картинках будущий жилой комплекс выглядит очень симпатично. Действительно, состояние, в котором сейчас находится бывшая заводская территория, можно смело назвать ужасающим. На публичных слушаниях лично я не услышала серьезных аргументов против реализации данного проекта. Не случайно подавляющее большинство граждан поддержало проект. За его реализацию высказалось 180 человек, против только 25.
Тем не менее, лично у меня есть даже не возражения, а скорее опасения. Во-первых, где гарантия, что те красивые картинки, которые сегодня были продемонстрированы участникам слушаний, воплотятся в жизнь? Нет, я не сомневаюсь, что будут построены многоэтажные жилые дома с видом на озеро. Меня беспокоит все остальное. Достаточно вспомнить, как компания «Баренц групп» возвела ЖК «Иволга» на пустыре в микрорайоне Древлянка, где должен был возникнуть спортивный комплекс. В общем, основания для беспокойства расположены на бульваре Интернационалистов - наглядные и убедительные.
А, во-вторых, пугает то, с какой легкостью теперь в Петрозаводске вносят изменения в генплан города. Ведь если можно путем публичных слушаний любой участок, выделенный под рекреацию, превратить в зону жилой застройки, не меняя генплана в целом, то у нас в перспективе вместо зеленых зон могут появиться сплошные каменные джунгли. Раньше этому препятствовала длительная и сложная процедура изменения всего генплана. А теперь, получается, этого можно легко избежать.
Заместитель мэра Петрозаводска Евгений Перов объяснил, что администрация разбиралась с этим вопросом и получила разъяснения, как он выразился, «профильных министерств и ведомств».
- Действующие нормы законодательства у нас не содержат запрета на установление функциональных зон в отношении только одного или нескольких земельных участков, - сказал Перов.
По его словам, подобная практика применяется и в других городах, где генпланы меняются только в какой-то небольшой части.