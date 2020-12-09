На берегу Онежского озера хотят построить дома повышенной комфортности

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 декабря в петрозаводской администрации должны состояться публичные слушания, связанные с застройкой берега Онежского озера. Тема настолько интересная и многослойная, что мы решили внимательно присмотреться к документам, чтобы понять смысл происходящего и оценить, насколько это законно.

Информацию о намеченном на 14 декабря мероприятии можно найти на официальном сайте Петрозаводской администрации. Она размещена и в разделе «Генеральный план» и в разделе «Правила землепользования и застройки» (ПЗЗ). Фактически речь идет о том, чтобы внести изменения и в первый, а следом и во второй документ.

Горожанам предлагается обсудить изменения в действующий Генплан Петрозаводска, которые касаются трех земельных участков с кадастровыми номерами 10:01:0040101:225, 10:01:0040101:160, 10:01:0040101:161. Общая площадь участков составляет около 30 гектаров. Сейчас они относятся к рекреационной зоне прибрежных территорий.

Если посмотреть схему, то становится очевидно, что фактически речь об одном значительном земельном участке, расположенном на берегу Онежского озера. Администрация Петрозаводска предлагает рекреацию заменить на зону многоэтажной жилой застройки. Это, так сказать, завязка очередного увлекательного сюжета, связанного с тем, как строительные компании пытаются получить возможности для возведения новых жилых комплексов.

Земельные участки расположены на бывшей площадке ДСК (домостроительный комбинат). Территория начинается в районе пересечения улиц Зайцева и Заводской и заканчивается в начале кладбища «Пески».

Согласно пояснениям к публичным слушаниям, здесь предлагается построить современный комплекс с жильем повышенной комфортности, с социально-культурными объектами, зонами отдыха, яхт-клубами, лодочными станциями, местами для «активного и тихого отдыха».

- На прибрежной территории в районе улицы Заводской проектом предлагается создание современного жилого комплекса, деликатно встроенного в массив рекреационной территории с отдельными включениями в нее социально-культурных объектов,

- сказано в обосновании проекта по изменению генплана.

Судя по документам, все будет красиво и предельно "деликатно". Прямо на берегу Онежского озера появится красивый дорогой жилой район, предлагающий широкие возможности для комфортной жизни и отдыха.

Когда речь идет о застройке берега Онежского озера, всегда возникает множество вопросов, связанных с экологией, водоохраной зоной, желанием оставить прибрежную зону свободной от высоток. Традиционно граждане с опаской относятся к проектам, связанным с появлением многоэтажных комплексов на берегу водоемов. Не случайно, береговая территория Онежского озера в генплане отнесена к рекреационной зоне.

Вносить изменения в генплан, соблюдая букву закона, – дело очень сложное и хлопотное. Фактически нужно разрабатывать новый документ, что, кстати, сейчас и происходит. Не секрет, что разработка нового генплана Петрозаводска длится уже больше года. Зачем потребовалось вносить какие-то изменения, когда на подходе проект нового генплана? Единственный логический ответ на него связан с тем, что застройщик просто не хочет ждать. Вероятно, строительная компания, заинтересованная в данном участке, опасается, что принятие генплана города может затянуться.

В действующем генплане все три участка, расположенные на старой территории домостроительного комбината, находятся в рекреационной зоне. Для того чтобы им превратиться в зону жилой застройки, необходимо изменить генплан. Но администрация пытается просто взять несколько участков и кардинально поменять только для них одну функциональную зону на другую, не меняя генплан в целом. Насколько это законно, я думаю, должна разобраться прокуратура, но сама процедура выглядит странно.

Перевести участки из рекреации в зону многоэтажного строительства без изменения генплана невозможно, так как генплан первичен по отношению к ПЗЗ. В частности, в обзоре судебной практики Верховного суда за 2018 год (№ 3) предельно четко сказано, что правила землепользования и застройки муниципального образования должны соответствовать генеральному плану этого муниципального образования. Другими словами, чтобы построить элитный жилой комплекс на берегу Онежского озера в зоне, которая значится рекреационной, без генплана не обойтись.

Что же представляет собой часть прибрежной зоны, которую хотят превратить в жилой комплекс повышенной комфортности? Сейчас эта территория выглядит крайне неприглядно. Со стороны улицы Зайцева и Соломенского шоссе к участку примыкают склады, промышленные объекты, полуразрушенные заводские строения, завалы строительных отходов.

Где-то еще теплится жизнь, но в основном здесь царит атмосфера промышленной деградации. Стаи бездомных собак настороженно встречают незнакомцев незлобным лаем. Словно дают понять, что охранять им особо нечего.

Со стороны озера, напротив, сплошная «рекреация». Часть берега густо заросла деревьями и кустарниками, создавая ощущение брошенной и никому не нужной территории. Только скромная тропинка, идущая вдоль берега, свидетельствует о том, что здесь все же постоянно ступает нога человека. Симпатично выглядит разве что узкая песчаная полоска прямо у кромки воды, напоминая о пляжном сезоне, да небольшой отрезок старой дороги, ведущий к озеру.

Очевидно, что сегодня территорией, отданной под рекреацию, никто не занимается. Она стоит в ожидании своей участи. И, судя по всему, судьба прибрежной зоны во многом предрешена.

О планах по развитию рекреационной зоны в районе улицы Заводская петрозаводчанам, скорее всего, придется забыть. Строительные компании все активнее осваивают берег Онежского озера, возводя высотные здания с панорамными видами. Квартиры в таких домах очень хорошо продаются, принося солидные дивиденды застройщику. Да и власть смотрит сквозь пальцы на то, как берег зарастает высотками. В общем, не до рекреации.

Хотелось бы, чтобы застройка Петрозаводска пусть медленно, но все же входила в цивилизованные рамки. Пока же у нас лучше всего получается строить жилые комплексы, которые слишком часто занимают места, отданные под спортивные комплексы, школы, парки и зоны отдыха. А это значит, что комфортного будущего нам пока не светит.