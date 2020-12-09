В Петрозаводске водитель оштрафован за езду на неисправном автомобиле

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие, в рамках которого инспекторы ГИБДД проверяют исправность транспортных средств. Также уделяется внимание автомобилям, которые не соответствуют требованиям технического регламента, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

Так, сегодня был выявлен водитель автомобиля «Митсубиси Лансер», который управлял транспортным средством с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Автомобилист был оштрафован.

Также инспектор обнаружил факт незаконного переоборудования автомобиля. Информация направлена в ГИБДД для аннулирования регистрации ТС. Фото пресс-службы Госавтоинспекции