Финский ветеран счел за честь пожать руку сыну своего противника

Три года во время Великой Отечественной войны держали оборону советские солдаты в местечке Кис-Кис, что в 14 км от с. Ухта (Калевала). В сентябре 1944 года финны отступили. Потери Красной Армии на территории Калевальского района за это период, по косвенным данным, составили более трех тысяч человек.

Памятное место ожесточенных сражений на высоте Кис-Кис стало в некотором смысле символом бескомпромиссного братоубийства, ведь враждующие стороны говорили на одном языке и имели общие корни.

Но, говорят, были и другие страницы в военных буднях карельских и финских солдат. Когда, договорившись не стрелять, они по очереди ходили в баню, располагавшуюся на небольшой нейтральной территории, или набирали воду из общего источника. И тогда солдат был просто человеком – маленьким человеком на большой войне.

Идея проекта, который бы рассказал о войне не с точки зрения политики и военных действий, а глазами рядового солдата, простого человека, родилась в Калевальском районе пять лет назад. 1,5 года назад проектная заявка была одобрена в рамках программы приграничного сотрудничества CBC Карелия. В январе 2020 года проект «Маленький человек на большой войне» стартовал.



Это истории людей, живших во время II мировой войны по обе стороны границы: в Калевальском районе и на территории финского приграничья – регионов Кайнуу и Оулу.

Подробнее – в сюжете Арины Тимонен.

Ведущий партнер проекта с российской стороны – Карельский НЦ РАН. Участниками масштабного проекта являются также Министерство РК, Республиканский центр по охране объектов культурного наследия, Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» , Администрации Калевальского муниципального района и Костомукшского городского округа. Со стороны Финляндии это муниципалитеты приграничных городов Суомуссалми и Кухмо. Учреждения науки и образования по обе стороны границы, туристические компании, НКО, общественность.