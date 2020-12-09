09 декабря 2020, 18:28
Общество

Финский ветеран счел за честь пожать руку сыну своего противника

В Калевальском районе идет реализация международного проекта «Маленький человек на большой войне»

Три года во время Великой Отечественной войны держали оборону советские солдаты в местечке Кис-Кис, что в 14 км от с. Ухта (Калевала). В сентябре 1944 года финны отступили. Потери Красной Армии на территории Калевальского района за это период, по косвенным данным, составили более трех тысяч человек. 

Памятное место ожесточенных сражений на высоте Кис-Кис стало в некотором смысле символом бескомпромиссного братоубийства, ведь враждующие стороны говорили на одном языке и имели общие корни. 

Но, говорят, были и другие страницы в военных буднях карельских и финских солдат. Когда, договорившись не стрелять, они по очереди ходили в баню, располагавшуюся на небольшой нейтральной территории, или набирали воду из общего источника. И тогда солдат был просто человеком – маленьким человеком на большой войне. 

Идея проекта, который бы рассказал о войне не с точки зрения политики и военных действий, а глазами рядового солдата, простого человека, родилась в Калевальском районе пять лет назад. 1,5 года назад проектная заявка была одобрена в рамках программы приграничного сотрудничества CBC Карелия. В январе 2020 года проект «Маленький человек на большой войне» стартовал.
 
Это истории людей, живших во время II мировой войны по обе стороны  границы: в Калевальском районе и на территории финского приграничья – регионов Кайнуу и Оулу.

Подробнее – в сюжете Арины Тимонен.

Ведущий партнер проекта с российской стороны – Карельский НЦ РАН. Участниками масштабного проекта являются также Министерство РК, Республиканский центр по охране объектов культурного наследия, Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» , Администрации Калевальского муниципального района и Костомукшского городского округа. Со стороны Финляндии это муниципалитеты приграничных городов Суомуссалми и Кухмо. Учреждения науки и образования по обе стороны границы, туристические компании, НКО, общественность. 

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