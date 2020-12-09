Карельские арт-объекты борются за звание самого необычного памятника

Судьба петрозаводского комара-трактора и философского арта «Что раньше?» решится на этой неделе. Как мы сообщали ранее, две скульптуры из Карелии борются за звание самого необычного памятника в стране. О голосовании напомнила сегодня администрация столицы Карелии.

Голосование за выход в финал всероссийского конкурса «СкульпТУТУра» стартовало 8 декабря и продлится до 14 числа. Организаторы разделили сотню необычных российских памятников по группам. Претенденты из Петрозаводска оказались в восьмом раунде.

Конкуренцию карельским композициям составляют мурманский «Кот Семен», памятник «Сене Малине» из Архангельской области, памятник «Бабушке» из Ленобласти, петербургский «Чижик-Пыжик», памятники «Барону Мюнхаузену» в Калининградской области, памятник «Самоизоляции» в Санкт-Петербурге, «Семейству Мойдодыров» в Новгородской области и скульптура динозавра в Псковской области.

На сегодняшний день в тройке лидеров – «Динозавр», кот Семен и семейство Мойдодыров. Скульптуры из Петрозаводска пока занимают 4 и 5 строчки в национальном голосовании. Поддержать понравившуюся скульптуру можно здесь. (фото ru.wikipedia.org)