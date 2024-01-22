Обманувшего 17 человек молодого мошенника задержали в Карелии

Сотрудники угрозыска задержали мошенника, который выманил деньги у 17 жертв. Схему обмана 22-летний житель Тулы придумал сам, сообщили в МВД Карелии. Он нажился более чем на миллион рублей.

Злоумышленник создавал фейковые аккаунты в соцсетях, указывал в профиле различные города, знакомился и предлагал заработок в интернете. Потом обманом получал пароли от Госуслуг и оформлял на новых знакомых микрозаймы.

Большую часть денег он забирал себе, а остаток отдавал своим жертвам под видом заработка.

Мошенник оставил без денег девять жителей Карелии, а также жертв из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Салехарда, Ярославской области.

Он рассказал, что чужие деньги тратил на модную одежду, делал ставки на спорт. Больше половины похищенных средств он проиграл в букмекерских конторах.

Возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают точное количество жертв и причиненный им ущерб. // фото: freepik.com