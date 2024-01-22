Избившего подростков на стадионе юношу осудили за хулиганство

Избившего двух подростков на стадионе МБОУ КГО «Гимназия» в Костомукше 18-летнего юношу признали виновным в совершении хулиганства. Он и сам признал вину, наказанием стал штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел в июне прошлого года, подсудимый пришел на стадион с 17-летним приятелем и поссорился с мальчишками 12 и 16 лет. В результате драки пострадали четверо. У них зафиксировали синяки, ссадины и ушибы.

Очевидцы драки вызвали полицейских, агрессивных молодых людей задержали, они сопротивлялись. Младший отделался административным наказанием, старший стал фигурантом уголовного дела.

Суд приговорил его к штрафу в размере 35 тысяч рублей, но потом сумму снизили до 10 тысяч. Также взыскали компенсацию морального вреда по 5 тысяч рублей в пользу каждого из потерпевших. // фото: pixabay.com