Объем рефинансирования кредитов в Сбербанке вырос на 70%

За 7 месяцев 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15 млрд рублей. Из них третья часть – в Санкт-Петербурге. В количественном выражении прирост по СЗФО – 83%, в Петербурге – 73%.

Популярность и востребованность программ рефинансирования растёт с каждым годом. Люди стали больше доверять этому продукту, потому что выгода от грамотного перекредитования очевидна: снижается ставка и соответственно финансовая нагрузка на заёмщика. Также можно продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. В Сбербанке услуга доступна онлайн, без очередей и справок. Удобный процесс и выгодные ставки позволяют нашим клиентам за считанные минуты получить денежные средства и снизить свои кредитные платежи,

- сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Процедура рефинансирования в Сбербанке простая и понятная. Банк одобряет заём, вносит средства на счёт клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты.

До конца сентября 2021 года потребительский кредит на рефинансирование в Сбербанке можно оформить ставке от 8,9%. Такие условия доступны по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей.

Ставка также снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница ставки в таком случае составит 10,9%.

Оценить возможности для взятия кредита, а также определить сумму, которую с высокой вероятностью одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал».

Сервис проанализирует информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и сформирует персональные предложения по всем доступным кредитным продуктам. В настоящее время сервисом уже пользуются ежемесячно порядка 5 млн человек.