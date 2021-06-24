Оба компонента вакцины получили почти 79 тысяч человек в Карелии

В Карелии темпы вакцинации от Covid-19 высокие. Об этом заявил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

На сегодняшний день первым компонентом привились 95 609 жителей Карелии, вторым компонентом - 78 970 жителей. Чиновник отметил, что впервые с начала вакцинации количество желающих привиться молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет превысило число прививающихся пожилых людей.

Охлопков заявил, что вся поступающая вакцина сразу же распределяется по медицинским организациям. Однако могут быть задержки в вакцинации на 1-2 дня. Например, в городской поликлинике №4 осталось всего 130 доз. В пятницу или в субботу республика ожидает крупную партию вакцины - около 14 тысяч доз. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com