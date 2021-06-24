24 июня 2021, 18:46
Гаражи снесут в разных районах Петрозаводска
Владельцев незаконно установленных объектов предупредили о необходимости их демонтажа
Мэрия Петрозаводска предупредила о демонтаже очередных гаражей. Незаконными признаны объекты на Древлянке и в центре города, сообщает пресс-служба городской администрации.
Под снос пойдут две конструкции, самовольно установленные на пересечении Лососинского шоссе и улицы Ярославской, и один объект на улице Пушкинской.
Владельцам гаражей необходимо добровольно освободить своими силами и средствами земельные участки до 9 июля. Фото мэрии Петрозаводска