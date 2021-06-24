Нелегальный автобусный рейс сорван в Петрозаводске

Специалисты Минтранса РК и ГИБДД провели совместный рейд, в ходе которого выявили очередной случай нелегальной перевозки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На выезде из Петрозаводска был остановлен автобус. Он был оформлен как заказной, но по факту это был обычный рейс по междугороднему маршруту.

«Как показывает практика, организаторы «теневых» перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, нелегалы не организуют прохождение водителями предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Не проводится регулярная проверка технического состояния транспортных средств перед выездом на линию, не обеспечивается обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика»,

- отметили в Минтрансе.

Власти пообещали продолжить проведение подобных рейдов. Нелегальные перевозчики будут наказываться. Фото источника