О заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили «Госуслуги»

Жителей регионов официально предупреждают на «Госуслугах» о приостановке оформления загранпаспортов нового поколения. Ориентировочно проблема сохранится до середины или окончания марта, передают РИА Новости.

На портале это объясняют техническими причинами, которые возникли у Московской печатной фабрики АО «Гознак».

Взамен россиянам предлагают получить загранпаспорт старого образца, то есть сроком действия не 10 лет, а пять.

На титульной странице загранпаспорта нового образца есть микрочип, ранее сообщали, что именно таких чипов и не хватает. // фото: globallookpress.com