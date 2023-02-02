02 февраля 2023, 09:42
О заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили «Госуслуги»
Технические проблемы возникли у Гознака из-за чипов
Жителей регионов официально предупреждают на «Госуслугах» о приостановке оформления загранпаспортов нового поколения. Ориентировочно проблема сохранится до середины или окончания марта, передают РИА Новости.
На портале это объясняют техническими причинами, которые возникли у Московской печатной фабрики АО «Гознак».
Взамен россиянам предлагают получить загранпаспорт старого образца, то есть сроком действия не 10 лет, а пять.
На титульной странице загранпаспорта нового образца есть микрочип, ранее сообщали, что именно таких чипов и не хватает. // фото: globallookpress.com