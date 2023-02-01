Врач рассказала, кто рискует умереть во время секса

Психолог Россияна Лучкина перечислила факторы, которые могут привести к смерти во время секса. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, в группу риска для занятия сексом входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кому противопоказаны физические нагрузки.

«Секс - это активная деятельность, повышающая кровяное давление, сердцебиение и создающая большое физическое напряжение. Если организм не готов к таким нагрузкам, могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии. Однако наиболее частыми причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты»,

- рассказала врач.

Лучкина добавила, что после перенесенного инфаркта также рискованно заниматься сексом. Лучше подождать официального разрешения врача. // Фото: unsplash.com