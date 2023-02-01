Россиянам перечислили вызывающие появление целлюлита продукты

Нутрициолог Алена Добровольская перечислила продукты, употребление которых грозит появлением целлюлита. Слова эксперта приводит «Газета.ру».

Как отметила врач, в список продуктов, которые могут довести до возникновения «апельсиновой корки», входят кофе, чипсы, снеки, соевый соус и фастфуд.

«Сократите потребление изделий из пшеничной муки, начиная от выпечки и заканчивая пастой, а также сахара и соли. Еще советую отказаться от майонеза»,

- добавила медик.

Также к появлению целлюлита может привести увлечение газировкой, соками и алкоголем. Для здоровья кожи доктор посоветовала соблюдать питьевой режим, избегать стрессов и заниматься спортом. // Фото: unsplash.com