01 февраля 2023, 15:47
Пять человек отравились насмерть угарным газом в российском регионе
В Свердловской области следователи выясняют обстоятельства трагедии в жилом доме
В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, трагедия произошла вечером 31 января в селе Дружинино. Среди погибших - две женщины и трое мужчин. Их личности устанавливаются.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото СУ СК по Свердловской области