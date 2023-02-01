Пять человек отравились насмерть угарным газом в российском регионе

В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом в жилом доме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла вечером 31 января в селе Дружинино. Среди погибших - две женщины и трое мужчин. Их личности устанавливаются.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото СУ СК по Свердловской области