Минус полмиллиона – раскрыты данные о сокращении населения России

За год население России сократилось на 556 тысяч человек.

На 1 января 2022 года численность населения страны оценивалась в 146 980 тысяч, а на 1 января 2023 года уже 146 424 тысячи человек. На цифры обратило внимание агентство «Интерфакс», ссылающееся на данные Росстат. Оценка дана без учета статистики по новым регионам страны.

В городах проживает 109,6 млн человека, в сельской местности 36,8 млн. // фото иллюстративное изображение «Петрозаводск говорит»