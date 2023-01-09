О самых коротких и длинных рабочих месяцах в году рассказали россиянам

Меньше всего рабочих дней в наступившем году будет в январе и феврале. Об этом РИА Новости рассказала юрист сервиса HeadHunter Татьяна Нечаева.

При этом самыми длинными рабочими месяцами станут март, август и октябрь.

В частности, рабочих дней в январе будет всего 17, в феврале немногим более – 18. В апреле и мае – по 20 дней. В августе будет 23 рабочих дня, а в марте и октябре - по 22.

Эксперт по трудовому праву отметила, что наименее выгодно брать отпуск в месяцы, где меньше рабочих дней. А чем их больше, тем лучше идти в отпуск. // фото: freepik.com