09 января 2023, 09:55
О самых коротких и длинных рабочих месяцах в году рассказали россиянам
Юрист посоветовала, когда выгоднее всего взять отпуск
Меньше всего рабочих дней в наступившем году будет в январе и феврале. Об этом РИА Новости рассказала юрист сервиса HeadHunter Татьяна Нечаева.
При этом самыми длинными рабочими месяцами станут март, август и октябрь.
В частности, рабочих дней в январе будет всего 17, в феврале немногим более – 18. В апреле и мае – по 20 дней. В августе будет 23 рабочих дня, а в марте и октябре - по 22.
Эксперт по трудовому праву отметила, что наименее выгодно брать отпуск в месяцы, где меньше рабочих дней. А чем их больше, тем лучше идти в отпуск. // фото: freepik.com