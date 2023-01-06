Россия объявила о прекращении огня в зоне СВО на 36 часов

Россия вводит 36-часовой режим прекращения огня. С инициативой объявить режим прекращения огня на Рождество выступил патриарх. Глава государства Владимир Путин поддержал и дал соответствующее поручение Минобороны. Режим прекращения огня вводится с полудня 6 января до полуночи 7 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине»,

- сказано в сообщении.

На сайте Кремля отмечается, что в районах боевых действий проживает большое количество православных. Российская сторона призвала власти Украины также объявить режим прекращения огня и дать православным возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в День Рождества Христова. // фото kremlin.ru