Крепкий алкоголь подорожал в России

В России выросли минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января минимальная цена 0,5 литра водки составляет 281 рубль вместо 261 рубля ранее. Минимальная цена коньяка увеличилась с 480 до 517 рублей, бренди - с 348 до 375 рублей.

Министерство финансов России устанавливает минимальную розничную цену на крепкие спиртные напитки с 2009 года для борьбы с их теневым производством. // Фото: unsplash.com