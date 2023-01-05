В пятницу в Карелии продолжится похолодание

Завтра, 6 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами на юго-востоке до -27°С, днем -9, -14°С, местами на юго-востоке до -20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -10-15, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -10-12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -10-14, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com