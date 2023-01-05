Мужчина утопил трехлетнюю дочь в ведре в Перми

В Перми местный житель утопил трехлетнюю дочь в ведре с водой, пока его жена и старший ребенок были в гостях. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

По данным ведомства, трагедия произошла 3 января. Мужчина остался дома с младшей дочерью, в то время как его супруга и старшая дочка отправились в гости. По неизвестной причине россиянин решил убить своего ребенка и сделал это, используя ведро с водой.

Суд принял решение арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства преступления. // Фото: unsplash.com