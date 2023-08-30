О повышающей иммунитет специи рассказала кардиолог

Работающую как природный иммуномодулятор специю посоветовала принимать в преддверии простудного сезона профессор Ольга Бокерия. Врач-кардиолог рассказала об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, куркума прекрасно активизирует иммунную систему. В этой специи содержится очень ценное вещество – куркумин, которое вдобавок обладает противовирусными, противомикробными и противогрибковыми свойствами.

Перед сезоном ОРВИ и гриппа надо как можно чаще добавлять куркуму в еду либо чай. Она к тому же защищает клетки от повреждений, уменьшает уровень холестерина, улучшает память и внимание. // фото: Stockimagefactorycom/ freepik.com