О карельских путешественниках-кораблестроителях расскажет выставка

1 сентября в 15:00 на Советской площади у здания мэрии состоится неформальное открытие фотовыставки «Корабли. Экспедиции. Люди» (0+). Экспозиция организована морским клубом «Полярный Одиссей» в рамках фестиваля «Ковчег Мира».

Морской фестиваль планируют провести в Петрозаводске 11 сентября 2021. Фотовыставка в преддверии основного фестивального дня расскажет о 43-летней истории карельских путешественников-кораблестроителей, о парусных деревянных судах и экспедициях в более, чем 20 стран мира, среди которых Израиль, Канада, США, Англия, Аландские острова, Норвегия (Шпицберген) и другие.

На мероприятии презентуют программу морского фестиваля, расскажут, как стать волонтером праздника. Также пройдет регистрация команд школьников и студентов на бесплатные водные прогулки по новому городскому экскурсионному маршруту на кораблях «Полярного Одиссея». (фото kareliya.ru)