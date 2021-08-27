Национальный театр Карелии в сентябре поедет на Черное море

На фестиваль «Крымская театральная осень» в сентябре текущего года приедут восемь творческих коллективов из России, в том числе и Национальный театр Карелии. Он покажет пьесу Алекса Бъёрклунда «Машина едет к морю», сообщили в правительстве республики.

Фестиваль пройдет 3-11 сентября, спектакль карельского коллектива зрители увидят 5 сентября в Ялте. Его по окончании будут обсуждать с участием ведущих российских театральных критиков.

Постановка «Машина едет к морю» выросла из студенческой работы весной этого года стала лауреатом Высшей республиканской премии «Онежская маска» в трех номинациях: «Лучшая мужская роль» (Глеб Германов), «Лучшая мужская роль второго плана» (Дмитрий Иванов), «Дебют» (Денис Никитин).

Ранее спектакль признали «Лучшим спектаклем малой формы» на III Северном театральном фестивале в Сыктывкаре, он также получил специальный приз «За студенческую работу, ставшую полноценным художественным открытием» на II Международном фестивале камерных театров «ОКНА» в Новокузнецке. // Фото: правительство Карелии