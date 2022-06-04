Новый вызов командира – коррупция и разруха

«КОМАНДИР – 2. ВЫЗОВ ПРИНЯТ» - так называется документальный фильм, премьера которого состоялась телеканале «САМПО ТВ 360».

Это продолжение другого нашумевшего фильма: «Командир: история противостояния», показанного на телеканале минувшей осенью и вызвавшего большое количество зрительских отзывов. И хотя в сегодняшнем фильме, в отличие от предыдущего, уже нет ни убийств, ни захватывающей борьбы с наркоторговцами, однако и здесь нашлось место для детективных историй, связанных с коррупционными скандалами в новейшей истории.



Как и в предыдущей работе, в центре сегодняшнего фильма – Глава Карелии Артур Парфенчиков. Он предстаёт сегодня перед зрителями уже не как прокурор, выигравший отчаянную схватку с бандой Карлова, а как хозяйственник и государственник, вместе с командой единомышленников возвращающий республике утраченные в предыдущие года возможности.

Например, создание новых мощных производств на площадях тракторного и судостроительного заводов, привлечение крупных инвесторов для скорейшего восстановления разрушенных некогда предприятий и строительства новых. А, может, получится возродить легендарное Беломорско-онежской пароходство?

Ответ на этот и многие другие вопросы можно получить в фильме «Командир – 2. Вызов принят» - на ВК-странице телеканала «САМПО ТВ» по ссылке: https://vk.com/video-28174864_456253168.



