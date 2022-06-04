Карелия стала первым регионом, где назначили выборы на 11 сентября

Центризбирком объявил о старте избирательной кампании по выборам, которые состоятся в Единый день голосования 11 сентября. Республика Карелия стала среди российских регионов, где были назначены выборы по избранию главы республики, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

Кроме того, в этот день россиянам предстоит определить глав еще 15 регионов. Среди них - Кировская, Саратовская, Рязанская и Томская области, а также Марий Эл, руководители которых в мае объявили, что уходят со своих постов.

В шести регионах выберут депутатов законодательных органов государственной власти. По словам Николая Булаева, в течение июня назначат избирательные компании и в остальных субъектах РФ. Фото: interfax-russia.ru.