04 июня 2022, 15:04
Карелия стала первым регионом, где назначили выборы на 11 сентября
ЦИК сообщил о старте избирательной кампании
Центризбирком объявил о старте избирательной кампании по выборам, которые состоятся в Единый день голосования 11 сентября. Республика Карелия стала среди российских регионов, где были назначены выборы по избранию главы республики, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.
Кроме того, в этот день россиянам предстоит определить глав еще 15 регионов. Среди них - Кировская, Саратовская, Рязанская и Томская области, а также Марий Эл, руководители которых в мае объявили, что уходят со своих постов.
В шести регионах выберут депутатов законодательных органов государственной власти. По словам Николая Булаева, в течение июня назначат избирательные компании и в остальных субъектах РФ. Фото: interfax-russia.ru.