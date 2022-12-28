Новый игровой центр откроется в Петрозаводске

Центр “First VR Arena” будет открыт в начале следующего года в ТРК «Лотос Плаза». Командные бои по типу компьютерной игры Counter-Strikе станут главной фишкой игрового пространства.

Несколько новый формат игры придаст остроты чувств участникам двух команд: перемещаться в виртуальном пространстве нужно будет реально. Место действия можно выбрать - это десять разных локаций, например, подвал, корабль, стройплощадка. В ближайшее время в игру введут компьютерных ботов, против которых можно будет сразиться вдвоем или втроем.

Развлечение, по мнению руководителя клуба виртуальной реальности Александра Давыдова, будет интересно детям и людям преклонного возраста.

Также можно попробовать одиночные виртуальные забавы: бои, спорт, интеллектуальные игры.

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