Новый детский сад на 300 мест построили на Кукковке

На улице Чехова в столице Карелии завершили строительство детского сада на 300 мест, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и спорта.

Трехэтажное здание соответствует современным требованиям к дошкольным учреждениям. Для прогулок благоустроена территория вокруг учреждения, внутри – светлые и комфортные помещения.

Детский сад на Кукковке примет воспитанников в 2023 году. Дошкольному учреждению еще необходимо получить лицензию. Также требуется приобрести мебель, музыкальное и спортивное оборудование, игрушки.

В рамках нацпроекта «Демография» на Кукковке появилось 340 новых мест для дошкольников. Это детские сады на улице Энтузиастов и в районе Судакова, также были выкуплены ясельные группы на первом этаже дома по улице Судакова. // фото пресс-центр Минобразования РК