Появились новые адреса домов, где должников отключат от канализации

В начале декабря ООО «КРЦ» стало оповещать должников об отключении услуг новым способом: устанавливать баннеры с предупреждением у подъездов, где живут неплательщики.

Первыми в очереди на установку заглушек стали дома в районе Ключевая, следующими будут адреса:

Ул. Советская, д. 31 – долг неплательщиков, проживающих в доме, составляет 2 млн 404 тыс. руб.

Ул. Советская, д. 33 – долг больше 1 млн 189 тыс. руб.

Ул. Зеленая, д. 6 – долг больше 2 млн 78 тыс. руб.

Ул. Зеленая, д. 4 – долг больше 1 млн 282 тыс. руб.

Ул. Судостроительная, д. 28 – долг больше 2 млн 521 тыс. руб.

Пр. Октябрьский, д. 63А – долг больше 1 млн 556 тыс. руб.

Пр. Первомайский, д. 58 – долг больше 1 млн 630 тыс. руб.

Ул. Жуковского, д. 63 – долг более 1 млн 161 тыс. руб.

Ул. Жуковского, д. 63А – долг более 1 млн 444 тыс. руб.

Ул. Чернышевского, д. 5 – долг более 1 млн 604 тыс. руб.

Неплательщиками в Петрозаводске являются 22 тысячи абонентов, которые должны АО «ПКС-Водоканал» за услуги водоснабжения и водоотведения 262 млн руб.

Чтобы на новогодних каникулах не остаться без канализации, оплатите счета до конца года! Если сейчас у вас нет возможности погасить задолженность, то необходимо обратиться в ООО «КРЦ» по адресу ул. Гоголя, д. 60 для заключения договора о рассрочке платежа.

В случае, если на канализацию вашей квартиры все-таки установят заглушку, снять ее получится только после полной оплаты всех начислений, в том числе пеней и стоимости услуг по установке и демонтажу заглушки в размере 3 тысяч рублей. Заглушку демонтируют не сразу после оплаты, а в течение трех календарных дней.

Вы еще успеваете оплатить счета до конца года! Узнайте, есть ли у вас задолженность, по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31. Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков и в отделениях АО «Почта России». // Фото ООО «КРЦ»