Новый светофор в Петрозаводске отключили

Новый светофор, установленный на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе в Петрозаводске, отключен. Подрядчик намерен скорректировать режимы работы объекта, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Светофорный объект был установлен в этом году. Он призван снизить аварийность на проблемном перекрестке на выезде из города.

В мэрии попросили водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками.

Ранее в ГИБДД карельской столицы рассказали, как теперь нужно проезжать пересечение Шуйского и Пряжинского шоссе. // Фото: freepik.com