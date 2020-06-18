Новый спортивный комплекс с тренажерами появится в Калевале

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Калевале устанавливают площадку ГТО, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Местные жители смогут готовиться здесь к сдаче нормативов ГТО и круглый год заниматься физкультурой на уличных тренажерах.

Ранее аналогичная площадка появилась в Медвежьегорске. В этом году в районах Карелии установят еще семь спортивных комплексов ГТО.

Фото: пресс-служба правительства РК