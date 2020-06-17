Петрозаводчане смогут сдать нормы ГТО на «Юности»

Жители карельской столицы смогут с понедельника сдать нормы ГТО на стадионе «Юность», сообщает пресс-служба мэрии. Сделать это можно будет только по предварительной записи в группе «ВКонтакте» или по телефону: 77-99-60.

Тестирование будет проходить в группах до 10 человек, включая судей. Участникам нужно будет соблюдать социальную дистанции, использовать маски и перчатки.

Участникам нужно будет прийти на стадион за 20 минут до начала тестирования, чтобы получить номер и размяться.