Спортсменам в Карелии разрешили возобновить тренировки

В Карелии снят запрет на подготовку к межрегиональным и всероссийским соревнованиям. Готовиться к состязаниям смогут члены сборных команд республики в составе до десяти человек, сообщает паблик «Республика Карелия».

Для организации тренировок в рамках календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год нужно обращаться в отдел развития спорта АУ РК «Центр спортивной подготовки», 8 (8142) 332-930.

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