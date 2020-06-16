16 июня 2020, 19:57
Спортсменам в Карелии разрешили возобновить тренировки
В республике сняли снят запрет на подготовку к межрегиональным и всероссийским соревнованиям
В Карелии снят запрет на подготовку к межрегиональным и всероссийским соревнованиям. Готовиться к состязаниям смогут члены сборных команд республики в составе до десяти человек, сообщает паблик «Республика Карелия».
Для организации тренировок в рамках календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год нужно обращаться в отдел развития спорта АУ РК «Центр спортивной подготовки», 8 (8142) 332-930.
Фото: vk.com