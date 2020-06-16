16 июня 2020, 19:57
Спорт

Спортсменам в Карелии разрешили возобновить тренировки

В республике сняли снят запрет на подготовку к межрегиональным и всероссийским соревнованиям

В Карелии снят запрет на подготовку к межрегиональным и всероссийским соревнованиям. Готовиться к состязаниям смогут члены сборных команд республики в составе до десяти человек, сообщает паблик «Республика Карелия».

Для организации тренировок в рамках календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год нужно обращаться в отдел развития спорта АУ РК «Центр спортивной подготовки», 8 (8142) 332-930.

Фото: vk.com

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