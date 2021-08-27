Новый штраф для водителей может появиться в России

Законотворцы могут ввести наказание для любителей ездить по ночам с громкой музыкой и без глушителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По словам сенатора, штраф могут распространить и на дневное время.

«Планируется, что данный состав войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время»,

- сказала Рукавишникова.

По ее мнению, граждане, которые ездят без глушителя или сотрясают все вокруг автомобиля громкой музыкой, выражают пренебрежение к правам других людей на тишину и покой. Сенатор заключила, что такое проявление неуважения к обществу должны строго пресекаться. (фото arnapress.kz)