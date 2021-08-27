Число умерших от коронавируса в России перевалило за 180 тысяч

За последние сутки в России выявлены 19 509 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 798 человек, выписаны - 19 217. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1509 новых зараженных, в Санкт-Петербурге 1395, в Архангельской области - 266, в Вологодской области - 224, в Ленинградской области - 205, в Мурманской области - 166.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 844 049 раз. Скончался 180 041 человек.

Напомним, в Карелии 26 августа Covid-19 выявлен у 145 человек. Фото pixabay.com/mariohagen