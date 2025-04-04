Новый штраф для пользователей соцсетей собираются ввести в России

Новый штраф для интернет-пользователей могут ввести в России. Наказывать предлагают пользователей, которые сделают репост информации блогеров с десятитысячной аудиторией, не зарегистрированных в Роскомнадзоре.

Вопросом о наказании за чужой пост на своей странице из неверифицированного канала могут заняться осенью, передает ТАСС. О такой возможности сказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Возможно, введение ответственности подтолкнет блогеров к регистрации в реестре Роскомнадзора.

Сейчас если блогер-десятитысячник не зарегистрировал аккаунт в РКН, ему запрещено размещать у себя рекламу. Антимонопольщики могут штрафовать рекламодателей за размещение рекламы в неверифицированных каналах. Но пока штрафы не предъявляют.