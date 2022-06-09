09 июня 2022, 16:08
Новый подрядчик выполняет работу, которую не сделал «ТехРент»
С улиц Петрозаводска убирают зимний смёт
Городские дороги очищает от оставшегося с зимы смёта новый подрядчик. «Кондопожское ДРСУ» выполняет работы, с которыми «ТехРент» не справился, сообщили в мэрии.
Уборка идет на улицах Пархоменко, Варламова, Онежской Флотилии, Сыктывкарской, Пряжинском шоссе.
Предыдущий подрядчик это не сделал, контракт с ним расторгли и предъявили штрафные санкции. Работы, которые «ТехРент» не выполнил, ему не оплатят.
«Кондопожское ДРСУ» начало работать по муниципальному контракту 1 июня. Улицы убирают механизированным способом и вручную. Договор заключили пока до 30 сентября.
Подрядчик убирает смёта и мусор, делает мелкий ямочный ремонт, косит траву, содержит дорожные знаки и занимается профилированием грунтовых дорог. // Фото: администрация Петрозаводска