Новый отдел МФЦ откроют на Древлянке

Новый отдел МФЦ собираются открыть на Древлянке. Деньги на его создание были предусмотрены в недавних поправках в бюджет Карелии.

В правительстве республики считают, что многофункциональные центры должны быть в шаговой доступности для граждан и обещают подумать над их созданием и в других районах Петрозаводска, в частности на Ключевой и Кукковке.

Помещение для будущего МФЦ на Древлянке пока еще подбирают. В нем сделают ремонт и оснастят необходимыми техническими средствами.В пресс-службе губернатора сообщили, что на информатизацию действующих отделений и на новый МФЦ направят около 32,5 миллиона рублей.

Отметим, что с 14 февраля граждан в МФЦ принимают в порядке живой очереди. Возможность предварительной записи также сохранена. (фото источника)