Парфенчиков потребовал дать квартиру скромному главврачу в Сортавале

На совещании в правительстве Карелии по социально-экономическому развитию Сортавальского района глава республики дал поручение решить вопрос с приобретением квартиры для главного врача Сортавальской ЦРБ.

По словам Парфенчикова, главный врач районной больницы - человек скромный, и ему нужно помочь улучшить жилищные условия. Всего за последние четыре года в Сортавале было приобретено семь квартир для медицинских работников.

Запланировано, что будет приобретено еще шесть квартир для врачей в строящемся доме в Сортавале. По оценке главы Карелии, в столице Северного Приладожья непросто приобретать квартиры на вторичном рынке. (фото pixabay.com, Anestiev)