Задолжавший 15 млн рублей предприниматель лишился бизнеса

Компания в Петрозаводске задолжала бюджету и юридическим лицам в общей сложности 15 миллионов рублей. В итоге руководитель лишился оформленных в собственность помещений и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в УФССП РФ по РК.

Руководителя организации-должника предупредили об уголовной ответственности за уклонение от уплаты, но он не сделал выводов. Осуществлял предпринимательскую деятельность, а все вырученные деньги переводил на счета других организаций, подконтрольных ему же.

Ранее он взял в кредит 8 миллионов рублей и оформил в собственность несколько помещений в Петрозаводске. Они находились у банка в залоге. Предприниматель их успешно сдавал в аренду известным карельским производителям и предпринимателям.

Вырученные деньги вновь переводил по отработанной схеме на счета третьих лиц, подконтрольных ему же, либо аффилированным организациям.

Поскольку задолженность по кредитным обязательствам банку не погашалась, управляющий кредитной организации обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество путем продажи его с торгов. Суд заявление удовлетворил, а приставы выполнили.

Все вырученные от продажи заложенного имущества деньги возвращены в банк по кредитному договору.

Предпринимательская деятельность компании прекращена. На сегодняшний день остаток задолженности в сумме 3 миллиона рублей погашается должником добросовестно, но за неисполнение решения суда в срок его привлекли к уголовной ответственности. // Фото: Olga1205/pixabay.com