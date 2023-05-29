Новый мост в Шуе станет намного шире снесенного

Продолжается строительство нового моста через реку Шуя в одноименном поселке. Работы находятся в активной фазе, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Реконструкция путепровода была начата в конце прошлого года. Сейчас техническая готовность объекта составляет 20%. В настоящее время выполняется один из самых сложных этапов - устройство буронабивных свай для береговой опоры.

Отмечается, что новый мост будет длиннее старого на 11 метров и почти в два раза шире. Если ширина построенного в 1960-е годы путепровода составляла 8,8 метра, то новый будет иметь ширину 14,62 метра. Мост станет более безопасным и для автомобилистов, и для пешеходов.

Закончить работы подрядчик планирует в сентябре 2024 года. // Фото Минтранса РК