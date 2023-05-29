29 мая 2023, 08:22
Карельский город стал самым дорогим направлением для отдыха в июне
Сутки проживания в Сортавале обходятся путешественникам более чем в пять тысяч рублей
Карельский город Сортавала стал самым дорогим направлением для отдыха в июне в России. Рейтинг стоимости путешествий в места, пользующиеся достаточно широким спросом у туристов, составил портал Tvil.ru.
Так, Сортавала возглавляет список. Ночь в столице северного Приладожья обходится путешественникам, в среднем, в 5151 рубль. Обычно туристы едут в Сортавалу на трое суток.
В рейтинге самых дорогих направлений карельский город обошел такие популярные места, как Санкт-Петербург, Красная Поляна и Геленджик. // Фото: unsplash.com