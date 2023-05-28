Дикий водопад: мощный и недоступный

Текст и фото: Алина Гапеева

Водопад Белые Мосты — мощный, ревущий, в окружении дикой природы... От потока туристов его защищает полное бездорожье. Природный памятник откроет свою душу только самым выносливым туристам. Величественнейший пейзаж того стоит.

Тест на выносливость

Недалеко от Питкяранты на трассе «Санкт-Петербург–Сортавала» стоит указатель с надписью на коричневом фоне: «Водопад Белые Мосты». Стрелка на нем показывает, в каком направлении двигаться к водопаду. 10 километров пути. Но не спешите радоваться: это не «всего», а «целый» десяток километров!

Несколько метров от главной отворотки дорога радует: сухая и ровная — прямо идиллия. Но недолго, еще чуть-чуть, и она становится похожей на стиральную доску. Машина движется со средней скоростью 10-15 километров в час – все трясется и подпрыгивает, а ты чувствуешь себя, как космонавт перед полетом в космос. Нервы на пределе. Больше переживаешь не за себя, а за старенький автомобиль. Лишь бы выдержала подвеска и не отвалилось колесо.

Обочины дорог размыты дождями – сплошь ямы больше метра. Смотришь только вперед и считаешь каждый метр.

Вот уже преодолели три километра. Пять, шесть, семь… Стоп! Дальше большая колея, наполненная грязью,— надо идти пешком. Многие в этом месте разворачиваются, так и не достигнув цели.

В награду — зрелище

Мы же продолжаем испытывать свое терпение и выносливость – отправляемся дальше. Хоть лопни, так хочется увидеть одно из самых красивых мест Карелии. Из интернета знаем, что водопад Белые Мосты почти вдвое выше своего знаменитого брата-водопада Кивач, высота которого не достигает одиннадцати метров, но по мощности потока уступает ему. Прежде водопад назывался Юканкоске. Название Белые Мосты он получил в 1970-х годах. Оно связано с мостами через реку Кулисмайоки выше по течению, построенными финнами из белого камня. От мостов, правда, сегодня сохранились только руины, но зато эти сооружения увековечены в новом топониме.

Преодолев самый коротенький, но и самый трудный участок пути длиной три километра, чувствуешь себя победителем. Ликование испытываешь от того, что ты не оставил в одной из луж свои кроссовки, с достоинством преодолел сугробы (снег здесь лежит до середины мая!) и не свернул с дистанции. О приближении к цели говорит оглушительный рокот водопада. Усталость как рукой сняло – впереди открывается восхитительное зрелище.

Река Кулисмайоки в местечке Юканкоске разделяется на два рукава. Они обтекают небольшой островок и образуют сразу два водопада — красоты неописуемой. Бурлящие потоки срываются вниз, разбиваясь в брызги. В солнечную погоду из водяной пыли расцветает радуга.

Обрывы над водопадом не имеют ограждений, поэтому лучше близко не подходить, а любоваться падением воды издалека.

Навигатор врет

Насытившись красотой, можно перевести дух в беседках. Территория природного памятника довольно чистая. Сразу видно, что люди сюда добираются культурные, для которых красота имеет значение, по крайней мере мне так показалось.

— Вы не подскажете, как пройти к турбазе «Белые Мосты»? Непонятно, куда завел меня навигатор, — обратилась к нам немолодая женщина. В руках она держала довольно увесистый пакет с продуктами и едва дышала от усталости. Ее обувь облепила грязь.

Замечу, что в этой стороне мы не заметили ни одного жилого строения — кругом глухой лес. Мы посоветовали ей возвращаться обратно. Надеюсь, что она благополучно добралась до турбазы, которая находится совершенно в другом направлении.

О! На дороге появился «уазик» с людьми. Он остановился, несколько человек отправились к воде, водитель остался у машины. Разговорились. Александр живет в Ляскеля. Как оказалось, он немного знает об истории заповедного местечка.

— Порог Юки был назван так в честь хутора Юканконту, расположившегося неподалеку. Вон виднеются каменные фундаменты бывших построек.

Финское поселение было довольно большим: недалеко от этого места был скотный двор — люди держали скот.

Здесь даже была своя мельница, построенная на реке, — охотно рассказал нам мужчина.

Да, в это местечко можно влюбиться раз и навсегда. Природный памятник не только удивительно красив, но имеет богатую историю.

Александр любезно предложил подвезти нас до нашей машины, оставленной на дороге. Но мы отказались — решили получить удовольствие от пешей прогулки среди дикого края, пока его еще не «убил» массовый туризм.

Известно, что согласно программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» уже в этом году до этого водопада должны построить новую дорогу. Ход цивилизации остановить нельзя, разве что замедлить… Но это уже зависит от того, как будут выполнять программу развития туризма, хватит ли финансирования, сил, желания...

С другой стороны, может быть, и к лучшему, что к Белым Мостам нет дороги? Ведь в нашей Карелии затерянных уголков становится все меньше. Даже заповедник «Кивач» обзавелся деревянными скульптурами, кафе, музеями, тротуарами и кассой...