Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска в понедельник

В понедельник, 29 мая, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом предупреждает ГИБДД карельской столицы.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Стражи порядка будут выявлять в потоке нетрезвых автомобилистов.

Горожан просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, которые решили сесть за руль в пьяном виде. Звонить можно в дежурную группу Госавтоинспекции. Телефоны: 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска