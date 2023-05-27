В Петрозаводске погребены мощи человека, спасшего Россию

Преподобный Фаддей предупредил Петра I о скорой смерти, и тот успел совершить необходимые действия, чтобы не оставить Россию в безвластии.

Будучи возведённым на российский престол по древнему чину венчания в 1682 г., Петр I принял в 1721 году титул императора, а 7 мая 1724 г. (после предупреждения Фаддея) впервые короновал на российский императорский престол свою супругу Екатерину Алексеевну, чем обезопасил страну от безвластия в случае своей неожиданной смерти.

Церемонии коронации Екатерины Алексеевны предшествовало всенародное объявление Манифеста Петра I, в котором давалось обоснование ее прав на титул императрицы. В Манифесте Петр I объявлял, что Екатерина была его постоянной помощницей, терпела лишения походной жизни, участвовала в Прутском походе 1711 года. (Видео)